Bateristlik ne demek, TDK'ya göre Bateristlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bateristlik ne demek? Bateristlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bateristlik kelimesi. Peki bateristlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bateristlik nedir, bateristlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BATERİSTLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bateristlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bateristlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Baterist olma durumu

