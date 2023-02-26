Bathusi Aubaas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bathusi Aubaas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bathusi Aubaas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bathusi Aubaas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bathusi Aubaas 14 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Bathusi Jurry Aubaas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bathusi Aubaas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TS Galaxy FC futbol takımında oynamaktadır. TS Galaxy FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Bathusi Aubaas'nin TS Galaxy FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bathusi Aubaas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bathusi Aubaas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bathusi Aubaas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bathusi Aubaas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2017 yılında FS Stars

1 Ağustos 2018 yılında TS Galaxy FC

30 Haziran 2019 yılında FS Stars

1 Temmuz 2019 yılında TS Galaxy FC

Bathusi Aubaas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bathusi Aubaas şuan TS Galaxy FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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