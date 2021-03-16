Batı isminin anlamı nedir, Batı ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Batı isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Batı ismi ne demek, Batı ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Batı isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Batı İsminin anlamı nedir? TDK Batı anlamı:

Batı ismi TDK'da Güneşin battığı yöndeki ülkeler bölgesi, Garp, Doğu karşıtı; siyasal anlamda Avrupa ve Kuzey Amerika; bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, garp; yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün batısı, günindi, garp, mağrip, doğu karşıtı; Güneşin 22 Mart'ta ve 23 Eylül'de battığı nokta anlamlarında kullanılmaktadır.

Batı İsmi Kuranda geçiyor mu?

Batı ismi Kuran'ı Kerim'de yer almamaktadır.

Batı isminin kökeni:

Batı ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Batı ismini 233 kişi bulunmaktadır.

Batı isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Batı isminin rengi:

Leylak

Batı ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Batı isminin Harf Analizi Nedir ?

Batı ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

B : Sezgisel, sakin

A : Öncü, lider, mantıklı

T : Hayalperest, tembel,

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Batı isminin Numerolojisi Kaçtır?

Batı ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

B : 2

A : 1

T : 24

I : 11

= 38 – Batı İsminin Numeroloji Toplamı 38’dir.

Batı ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Batı isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Batı isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

B: 2 A: 1 T: 2 I: 9 = 14

1 + 4 = 5 Kader sayısıdır

Batı isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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