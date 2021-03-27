Batı Karadeniz yolu heyelan nedeniyle çöktü! O anlar drone ile görüntülendi Heyelan ve buna bağlı çökme nedeniyle D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu iki yönlü trafiğe kapatıldı. Söz konusu yolda çalışma başlatıldı.

1 10 Düzce istikametindeki yolda çökme meydana geldi. O anlar drone ile görüntülendi.