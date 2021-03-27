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  3. Batı Karadeniz yolu heyelan nedeniyle çöktü! O anlar drone ile görüntülendi

Batı Karadeniz yolu heyelan nedeniyle çöktü! O anlar drone ile görüntülendi

Heyelan ve buna bağlı çökme nedeniyle D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu iki yönlü trafiğe kapatıldı. Söz konusu yolda çalışma başlatıldı.

Batı Karadeniz yolu heyelan nedeniyle çöktü! O anlar drone ile görüntülendi 1110

Düzce istikametindeki yolda çökme meydana geldi. O anlar drone ile görüntülendi.