Batı Karadeniz’in en uzun kayak pisti Ilgaz Yurduntepe’ye ilgi arttı

Batı Karadeniz Bölgesi'nin en uzun pistine sahip Ilgaz 2 Yurduntepe Kayak Merkezi'ne her geçen gün ilgi artıyor. Açıldığı günden itibaren ilgi gören tesislerde hafta sonu yoğunluk yaşandı.

Ilgaz'da yapımına 2013'de başlanan Ilgaz 2 Yurduntepe Kayak Merkezi, 6 kilometre uzunluğu ile Batı Karadeniz'in en uzun pistine sahip kayak merkezi olarak gösteriliyor. Sporcular, 2350 rakımdaki zirveden 6 kilometre kayarak 1800 rakıma iniyor. Yaklaşık 60 milyon TL'ye mal olan tesisin eşsiz manzarası ile kayakseverlerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Hafta sonu tatilini Ilgaz 2 Yurduntepe Kayak Merkezi ile Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp keyifli vakit geçirdi.

Eşsiz manzarasıyla özellikle kış aylarında kartpostallık görüntüler oluşturan Ilgaz Dağı, doğaseverlerin uğrak yerleri arasında ön sıralarda yer alıyor.

Özellikle pist uzunluğu ile ocak ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla açılan Ilgaz 2 Yurduntepe Kayak Merkezi, çevre iller başta olmak üzere Ankara ve İstanbul ile Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğruyor.

Tuncay Sönmez: "Halkımızın gerçekten böyle bir tesise ihtiyacı varmış"

Yurdun Tepe Kayak Merkezinin açıldığı ilk günden itibaren büyük ilgi gördüğünü belirten Ilgaz 2 Yurduntepe Kayak Merkezi Tesis Müdürü Tuncay Sönmez, Ilgaz 2 Yurduntepe Kayak Merkezi'nin ilk günleri olmasına rağmen telesiyej hatlarımızda özellikle sabah saatlerinden itibaren çok güzel bir yoğunluk yaşanıyor. Telesiyejimiz gayet dolu bir şekilde gidip geliyor. Yine kafeterya binamızda büyük bir rağbet var. Halkımızın gerçekten böyle bir tesise ihtiyacı varmış" dedi.

Büyük özverilerle açılan Yurduntepe Kayak Merkezinde harika bir pistin ortaya çıktığını anlatan Sönmez, "Bu tesis Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Spor Toto Teşkilatı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları ve Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresi'nin büyük bir özverisiyle gerçekleşti. Yapımı tamamlandı. Güzel bir çalışmayla birlikte harika bir pist ortaya çıktı. Diğer kayak pistlerinde kayan kayakçılarımız var, Uludağ ile kıyaslayan kayakçılarımız oldu. Uludağ bir marka tabii ki de, biz de çok daha yeniyiz ama pist kalitesinin, kar kalitesinin Uludağ ile yarışabilecek seviyededir" diye konuştu.

"2350 metre rakımdan 1800 rakıma kadar iniliyor"

2350 rakımdan 1800 rakıma kadar kayakseverlerin inebildiğini anlatan Sönmez, "Açılıştan itibaren eksikliklerimiz var mı, noksanlarımız var mı, bunları görmeye çalıştık. Büyük bir yatırım, burası 1800 metre rakımda şuan bulunduğumuz günübirlik tesisimiz. Misafirlerimiz ya da yanında kayağını getiren kayakçılarımız, kayak kiralayan kayakseverler, direk biletleme gişesinden biletlerini alarak telesiyej hattına gidebiliyor. Telesiyej hattımız ise iki etaptan oluşuyor. Birinci etap yavaşlayan teknolojik dediğimiz bir sistem, misafirlerimiz çok daha rahat bir şekilde telesiyeje binip inebiliyorlar. Birinci etap sonuna 2038 metre sonra ulaşabiliyorlar. İkinci etabımızda 1182 metredir, buranın kotu da yukarıya doğru çıktıkları zaman 2350 rakıma ulaşıyor. Artık Ilgaz Dağının zirvesinde oluyorsunuz. Ilgaz'ın zirvesinden Çankırı, Tosya, Kastamonu yani çevresinde nereler varsa hepsi ayaklarımızın altında oluyor. Gerçekten rüya gibi bir manzaraya, muhteşem bir manzaraya sahip bir yer. Ziyaretçilerimiz Ilgaz'ın zirvesine çıktıkları zaman mutlaka 1 saat zaman geçiriyor. Bizim amacımız Kastamonu'muzu, bu muhteşem memleketimizi tarihi ile kültürü ile doğası ile insanı ile hoşgörüsüyle, misafirperverliğiyle yani her şeyiyle tanıtabilmek" şeklinde konuştu.

Alp Tezcan: "Telesiyejler çok rahat ve konforlu"

Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi'ne Ankara'dan geldiğini söyleyen Alp Tezcan ise, "Ilgaz Dağından önce başka kayak merkezlerine de gittik. Buranın kar kalitesini, telesiyejlerini çok beğendik. Pist yeterince uzun, istediğimizi veriyor bize, kar kalitesi de çok güzel. Telesiyejlerde çok rahat ve çok konforlu. İstediğimiz zaman korumayı indirip kaldırabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezine Marmaris'ten geldiğini ifade eden Aynur Şahin de, şunları kaydetti:

"Ilgaz Dağı'na ilk defa geldik. Milli parkın içerisinde bulunan diğer pist kısa, oradan kayıyorduk. Bugünde burayı deneyelim dedik. Burası çok güzel, çok hoşumuza gitti. Eni geniş, kilometre olarak ta pist bir hayli uzun. 3 kilometre sanırım uzunluğu var, diğer 3 kilometresi de sonra açılacakmış. Harika çok beğendik. Yine tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Burasının pist kalitesi de çok iyi. Biz daha önce Uludağ'a gittik, Davraz'a gittik fakat burayı çok iyi bulduk. Eni de güzel. Pist buzlanma yapmamış, uzunluğu da yeterli. Herkese tavsiye ediyorum, muhakkak gelsinler, Ilgaz Dağını da denesinler."

Kaynak: İHA