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"Batı Karadeniz'in incisi" gün batımında büyüledi

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gün batımı, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en sakin günlerini yaşayan, "Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gün batımı seyrine doyumsuz manzaralar...

"Batı Karadeniz'in incisi" gün batımında büyüledi

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gün batımı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en sakin günlerini yaşayan, "Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gün batımı seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.

Güneş batarken liman bölgesinde yürüyüş yapan ilçe sakinleri, anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekti.

Kaynak: AA


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