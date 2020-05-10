"Batı Karadeniz'in incisi"nde eşsiz gün batımı

DÜZCE (AA) - "Batı Karadeniz'in incisi" olarak bilinen Akçakoca'da gün batımı büyüleyici manzaralar oluşturdu.



Bölgenin önemli turistik alanlarının başında gelen Akçakoca'da, gün batımı renkli görüntülere sahne oldu.

Gün batımı eşliğinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlardan bazıları ise bu anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdi.









Kaynak: AA