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"Batı Karadeniz'in incisi"nde gün batımı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gün batımı, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bölgenin önemli turistik alanlarının başında gelen ve "Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Akçakoca'da, gün batımı renkli görüntülere sahne oldu. Gün batımının keyfini yaşayanlar...

"Batı Karadeniz'in incisi"nde gün batımı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gün batımı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bölgenin önemli turistik alanlarının başında gelen ve "Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Akçakoca'da, gün batımı renkli görüntülere sahne oldu.

Gün batımının keyfini yaşayanlar bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirdi. Objektiflere ise eşsiz manzaralar yansıdı.


Kaynak: AA




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