KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) "Batı Marmara Kardeş Odaları Programı" kapsamında 8 oda ile "Kardeş Oda Protokolü" imzaladı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in katılımı ile valilik binasında gerçekleştirilen programda KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık ile Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası, Devrek Ticaret ve Sanayi Odası, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası ile Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri protokolü imzaladı.

Vali Bilgin, protokol töreninin ardından yaptığı konuşmada bu tür çalışmaların çok önemli olduğunu söyledi.

Ticaret ve sanayi odalarının birlik ve beraberlik içerisinde güzel çalışmalara imza atacaklarına inandığını ifade eden Bilgin, birlikten güç doğduğunu ifade etti.

Türkiye'nin her zamankinden daha çok çalışmaya ve üretmeye ihtiyacının olduğunu dile getiren Bilgin, bununda birlik ve beraberlikle olabileceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Vali Bilgin, ticaret ve sanayi odası yetkililerine hediyeler verdi.





Kaynak: AA