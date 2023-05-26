Batı Şeria'da İsrail güçleri, bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü!

İsrail güçlerinin ateş açtığı Filistinli hayatını kaybetti.

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Batı Şeria'da İsrail güçleri, bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü!

Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ateş açarak yaraladığı Filistinli kişi hayatını kaybetti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun haberinde, bir Yahudi yerleşim yerinde bıçak taşıdığı iddia edilen Filistinliye ateş açıldığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin ateş açması sonucu yaralanan Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail askerlerinin kurşunuyla hayatını kaybeden Filistinlinin kimlik bilgilerine ise yer verilmedi.

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KAYNAK: AA

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