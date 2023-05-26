Batı Şeria'da İsrail güçleri, bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü!

Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ateş açarak yaraladığı Filistinli kişi hayatını kaybetti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun haberinde, bir Yahudi yerleşim yerinde bıçak taşıdığı iddia edilen Filistinliye ateş açıldığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin ateş açması sonucu yaralanan Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail askerlerinin kurşunuyla hayatını kaybeden Filistinlinin kimlik bilgilerine ise yer verilmedi.

Erzincan'da altın kitap operasyonu, 14 sayfa, 165 gram!

Haberin Devamı

Uçağın kapısı havada açıldı, 194 yolcu korku dolu anlar yaşadı!

Arzu Ar davasında karar çıktı, sanık Metin Ar müebbet hapis cezasına çarptırıldı!

Manisa'da Togg izdihamı yaşandı, vatandaşlar Togg'u meşale ve konfetilerle karşıladı