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Batı Şeria'da şiddet! İsrail askerleri, Filistinli bir kadını ağır yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir İsrail askerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir kadını ağır yaraladı.

Batı Şeria'da şiddet! İsrail askerleri, Filistinli bir kadını ağır yaraladı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Beytüllahim'in güneyinde bir kavşaktan geçtiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen Filistinli bir kadına ateş açtı.

ASKERİ BIÇAKLAMA GİRİŞİMİ İDDİASI

Haberde, Filistinli kadının yaralandığı bilgisi verildi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan haberde, Beytüllahim'in Husan beldesinden olan 60 yaşlarındaki Filistinli bir kadının, bir İsrail askerini bıçaklama girişiminde bulunduğu iddia edildi. "İsrail askerinin üzerine bıçakla yürüyen Filistinlinin, vücudunun alt kısmına ateş açıldığı" kaydedilen haberde, Filistinlinin ağır yaralandığı ve Kudüs'te bir hastaneye nakledildiği ifade edildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Batı Şeria'da şiddet! İsrail askerleri, Filistinli bir kadını ağır yaraladı

Batı Şeria'da şiddet! İsrail askerleri, Filistinli bir kadını ağır yaraladı

Batı Şeria'da şiddet! İsrail askerleri, Filistinli bir kadını ağır yaraladı

Batı Şeria'da şiddet! İsrail askerleri, Filistinli bir kadını ağır yaraladı

Batı Şeria'da şiddet! İsrail askerleri, Filistinli bir kadını ağır yaraladı

Batı Şeria'da şiddet! İsrail askerleri, Filistinli bir kadını ağır yaraladı

Batı Şeria'da şiddet! İsrail askerleri, Filistinli bir kadını ağır yaraladı

Batı Şeria'da şiddet! İsrail askerleri, Filistinli bir kadını ağır yaraladı

Batı Şeria'da şiddet! İsrail askerleri, Filistinli bir kadını ağır yaraladı

Batı Şeria'da şiddet! İsrail askerleri, Filistinli bir kadını ağır yaraladı

Batı Şeria'da şiddet! İsrail askerleri, Filistinli bir kadını ağır yaraladı

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