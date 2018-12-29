"Batı Trakyalılar için milli çok şuur önemli"

EDİRNE (AA) - Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB) Başkanı Necat Ahmet, "Kardeşliğimizi, birliğimizi korumak için gençlerimize güven aşılıyoruz, aşılamaya da devam edeceğiz. Batı Trakyalılar için milli şuur, Türk kültürünü yaşatmak çok önemli. Kalbimiz Türkiye ile hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Gümilcine Celal Bayar Azınlık Türk Okulu öğrencileri ve idarecileri, "Türkiye ve Yunanistan Dostluğu Projesi" kapsamında Edirne Bahçeşehir Koleji'nce düzenlenen kültür etkinliğine katıldı.

GTGB Başkanı Necat Ahmet, etkinlikte yaptığı konuşmada, Gümülcine Türk Gençler Birliği'nin Cumhuriyetin ilanından 5 yıl sonra 1928'de kurulduğunu söyledi.

Yunanistan'ın kendilerini Müslüman azınlık olarak tanımladığın belirten Ahmet, "Gümülcine Türk Gençler Birliği, Rodop bölgesinin kalbi olarak bilinir. 1955'te kurulan ve Türkiye tarafından masrafı karşılanan birliğimiz, halen faal bir şekilde etkinliklerine devam ediyor. Türkiye'den geldiğinizde Gümilcine'nin tam merkezinde bir çay ve kahve içmek için bekliyor olacağız bizler." dedi.

Suyun öte tarafında Türkiye'nin kardeş bölgesi olduklarını dile getiren Ahmet, şunları kaydetti:

"Hepimiz Trakyalıyız, konuşma tarzımız, mutfağımız aynı. Bizler sadece sınırlar kapandığında Balkanlarda kalmış Türkleriz. Batı Trakya Türkleri Çanakkale, Edirne, Bursa ve İstanbul'da biliniyor bu şehirlerde yaşadıkları için. Ama diğer illerde 'Batı Trakya Türküyüz' dediğimizde bize 'siz Yunanlı mısınız, Türkçe'yi nasıl öğrendiniz?' diye soruyorlar. Türkiye'nin diğer illerinde de tanınmak için etkinlikler düzenleyeceğiz. Kardeşliğimizi, birliğimizi korumak için gençlerimize güven aşılıyoruz, aşılamaya da devam edeceğiz. Batı Trakyalılar için milli şuur, Türk kültürünü yaşatmak çok önemli. Kalbimiz Türkiye ile hepinize teşekkür ediyorum."

Edirne Bahçeşehir Koleji Müdürü Mahmut Boztürk de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" cümlesini hatırlatarak, "Biz Türk milleti olarak özgürlüğümüze ne kadar düşkünsek, kardeşliğe ve barışa da o kadar düşkünüz. Biz komşularımızla her zaman iyi geçinmeyi, dost kalmayı planlayan bir milletiz. Bugün Batı Trakya'da halen Türk kimliğini koruyan ve kimliklerine sahip çıkmış bu kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyoruz. Çünkü onlar Osmanlı Devleti döneminde Batı Trakya ve Avrupa'nın Türkleşmesi ve İslamlaşması konusunda gönderdiğimiz kardeşlerimiz halen de orada benliklerini ve kimliklerini korudular." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı kültürel etkinlikler sunuldu.





















Kaynak: AA