Batı ülkesinde korkunç provokasyon! İsveç’te Kur’an-ı Kerim yaktılar!

Batı ülkesi İsveç’te çirkin bir provokasyon gerçekleşti. Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan, Kur’an-ı Kerim’i yaktı. Çirkin saldırının ardından üç gündür birçok kentte şiddet olayları yaşanmaya başladı. Norrköping kentinde polis uyarı ateşi açtı ve 3 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

İSVEÇ’E NOTA VERİLDİ

Irak ve İran, Kur’an-ı Kerim’e yönelik çirkin saldırı sebebiyle İsveç’e nota verdiğini açıkladı. İsveç’te Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) lideri aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan’ın geçtiğimiz perşembe günü Linköping kentindeki bir meydanda Kur’an-ı Kerim’i yakması sonrası ülkedeki birçok kentte şiddet olayları yaşandı.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aşırı sağcılar ve karşı protestocular arasında çıkan olaylarda araçlar ateşe verilirken, aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Ülkenin doğusundaki Norrköping kentinde polisin, göstericileri dağıtmak için açtığı uyarı ateşinde 3 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaşanan olaylarda çok sayıda aracın ateşe verildiği ve en az 17 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Amerika’da ırkçılık bitmiyor! 24 yaşındaki genç Türk olduğu için bıçaklandı

Avrupa'da ırkçılığın biri bitiyor, biri başlıyor! İspanya'da bir parti sınırı Müslümanlara kapatın dedi