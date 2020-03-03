Batı’da bahar, Kars’ta kış

Batı'da bahar havası yaşanırken, Kars'ta kış hüküm sürmeye devam ediyor. hava sıcaklığının eksi 20'yi gördüğü günlerde donarak buz tutan Hidro Elektrik Santrali Barajı donu Mart ayında çözülmedi.

Dereiçi mevkiinde bulunan Hidroelektrik Santrali Barajı'nın buz tutan yüzeyi çözülmeden ilk günkü halini koruyor. Kışın aşırı soğuklarında donan ve baharla birlikte çözülmeye başlayan Hidroelektrik Santrali Barajı'nın buz tutan yüzeyi olduğu gibi duruyor. Hava sıcaklığının geceleri eksi 10 derece ölçüldüğü kentte, sabah saatlerinde soğuk hava kendini hissettiriyor.

Kars'ta dört mevsimin aynı anda yaşandığını ifade eden vatandaş, "Kars'ta soğuk hava halen etkisini sürdürüyor. Bahara girmemize rağmen, bahar aylarında olmamıza rağmen, barajın buzları tamamen çözülmemiş, arkamdaki barajın buzları olduğu gibi duruyor" dedi.

Kars Hidroelektrik Santrali'nin buzlarının Mart sonu, Nisan ayı başında çözülmesi beklenirken, buz tabakasıyla kaplı olan baraj buzulları anımsatıyor.

Kaynak: İHA