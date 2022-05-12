Batıda güneş doğuda yağmur! Meteoroloji saat vererek o illeri uyardı! Kuvvetli yağış geliyor, dışarı çıkarken dikkat! İşte il il hava durumu...

Mayıs ayının ortalarında birçok ilde sağanak yağışların yanı sıra düşük hava sıcaklıkları görülürken hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler de internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Bu kapsamda 12 Mayıs 2022 Perşembe gününde hava durumu ve illerin hava durumu haberimizde...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 12 MAYIS 2022 PERŞEMBE?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 12 Mayıs 2022 Perşembe gününde hava durumunun şöyle olacağı tahmin edildi:

" Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Malatya dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Mersin'in kuzeyi, Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye'nin kuzey ve batısı ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor."

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile öğle saatlerinden sonra Akdeniz Bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Akdeniz'in doğusunda beklenen yağışların öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey ve doğusu , Osmaniye'nin kuzey ve batısı ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, ani sel ve lokal su baskını, trafikte aksamalar, yağış anında kuvvetli ve hamleli rüzgar vb.)dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Mersin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye'nin kuzey ve batısı ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Ceyhan, Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

OSMANİYE °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Kadirli ve Toprakkale ilçeleri başta olmak üzere kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, güney ve doğusu yer yer parçalı bulutlu, Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusunun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bölgenin güneydoğusunda 2500 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Ağrı, Iğdır, Bitlis, Muş ve Van'ın kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

VAN °C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 2500 metre üzeri rakımlı yerler karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şanlıurfa'nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı