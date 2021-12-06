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  3. Batısöke hisse senedi grafiğinde uzun zaman sonra zirveyi gördü! Grafikte görülen yükseliş, hayalleri suya düşen yatırımcılara umut oldu!

Batısöke hisse senedi grafiğinde uzun zaman sonra zirveyi gördü! Grafikte görülen yükseliş, hayalleri suya düşen yatırımcılara umut oldu!

Uzun zamandır yatırımcılarını umutsuzluğa sürükleyen Batısöke hisse senedi grafiğinde, 6 Aralık 2021 tarihinde hareketlilik yaşanıyor.

Batısöke hisse senedi grafiğinde uzun zaman sonra zirveyi gördü! Grafikte görülen yükseliş, hayalleri suya düşen yatırımcılara umut oldu!

Çimento ve klinker ürünlerinin imalat ve dağıtımı ile ilgilenen Batısöke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi'ne yatırım yapan vatandaşlar, uzun zamandır hisselerin düşüş değerleriyle birlikte çıkmaza girmişti. Yatırım uzmanlarının konuya ilişkin net bir yorumu olmaması da, kafalarda oluşan soru işaretlerine netlik kazandıramamıştı. Genellikle 2,30 ve 2,35 arasında gidip gelen senet grafiği 6 Aralık 2021 tarihinde yükselişe geçti.

Batısöke hisse senedi grafiğinde uzun zaman sonra zirveyi gördü! Grafikte görülen yükseliş, hayalleri suya düşen yatırımcılara umut oldu!

2.50 ÜZERİNİ GÖRDÜ

Uzun zamandır 2,50 ve üzerini görmeyen değerler, sabah saatleri itibarıyla hareketlenmeye başladı. Saatler 17:30'u gösterdiğinde hisse senedi grafiğinde görülen 2,52 oranı, yatırımcıların yüreğine su serpti. Gidişatın ne olacağı henüz bilinmezken, yükselişe geçen grafik 2,52 ve 2,50 arasında değişkenlik gösterdi. Uzun süre bu rakamlarda sabit kalması beklenen Batısöke hisse senedi grafiğinin, ilerleyen günlerde yükselişe geçmesi bekleniyor.

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