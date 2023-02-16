Batista Mendy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batista Mendy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batista Mendy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batista Mendy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batista Mendy 12 Ocak 2000 tarihinde Saint-Nazaire şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Fransa,Gine-Bissau uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batista Mendy Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Batista Mendy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Batista Mendy'nin Angers SCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Batista Mendy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/batista.mendy/

Batista Mendy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batista Mendy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Batista Mendy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batista Mendy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Nantes B

1 Temmuz 2019 yılında FC Nantes

19 Temmuz 2021 yılında Angers SCO

Batista Mendy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batista Mendy şuan Angers SCO takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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