Batman İl Jandarma Komutanı Çakmak, şehit yakınlarını ziyaret etti

Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Sason ilçesinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Batman İl Jandarma Komutanı Albay Çakmak Sason'da Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ile üyeleri tarafından karşılandı. Derneği ziyaret eden Albay Çakmak, ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı verdikleri kahraman mücadele sonucunda şehit ve gazi olan kahramanların emanetlerine sahip çıkmanın herkesin asli görevi olduğunu söyledi. Albay Çakmak, "Bulduğumuz her fırsatta sizlerle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Sizlerin talepleri bizim için bir emirdir. Her türlü isteklerinizi istediğiniz zaman ve bizleri gördüğünüz her mekanda bizlere iletebilirsiniz. Bizim için mesai saati diye bir zaman dilimi yoktur. Her zaman ve her mekanda sorunlarınızı dinlemek ve imkanlar ölçüsünde çözüme kavuşturmak için dilediğiniz anda bizlere ulaşabilirsiniz" dedi.

Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik de Albay Çakmak'ın kendilerini ziyaret etmesinin anlamlı olduğunu söyledi. Çelik, "Bizim devlet yetkililerinden maddi olarak hiçbir beklentimiz yoktur. Bizleri hatırlayıp ziyaret etmeleri bizleri fazlasıyla memnun etmektedir. Alay komutanımız, bir yandan sahada gece gündüz terörle mücadele yaparken, diğer yandan da bu uğurda şehit ve gazi olanların yakınlarını unutmayarak ziyaret etmesi bizim için mutluluk kaynağı olmuştur. Ziyaretinden dolayı bütün şehit yakınları ve gazilerimiz adına çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Ziyarette Alay Komutanı Çakmak'a Dernek Başkanı Mutalip Çelik ve üyeleri tarafından filografi sanatıyla yapılmış Türk bayrağı hediye edildi.

