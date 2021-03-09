Batman Nüfusu 2020 - 2021 | Batman Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Batman Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Batman nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Batman Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Batman nüfusu geçen yıla göre 11619 kişi artarak 620 bin 278 kişi oldu ( 2019 yılında Batman nüfusu 608 bin 659 kişiydi ) . İstanbul ilinde 312 bin 137 erkek, 308 bin 141 kadın yaşamaktadır.

Batman Alan kodu nedir?

Batman ilinin telefon alan kodu 0 488 şeklinde başlamaktadır.

Batman yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Batman ilinin yüz ölçümü 4477 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 69 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Batman Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Batman ilinin plaka kodu 72 olarak belirlenmiştir.

Batman 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Batman 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 620278

Batman 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 312137

Batman 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 308141

Batman 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 34

Batman 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 5,06 Kişidir.

Batman 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,74 olduğu görülmektedir.

Batman 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,73 olduğu görülmektedir.

Batman 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 255 kişi boşanmıştır.

Batman 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 1301

Batman 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 505849

Batman 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 253902

Batman 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 251947

Batman 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 114429

Batman 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 58235

Batman 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 56194

Batman 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 133 kişidir.

Batman 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 306261 Kadın : 302398 Toplam : 608659 Nüfus yoğunluğu : 131 kişidir.

Batman 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 247200 Kadın : 245112 Toplam : 492312

Batman 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 59061 Kadın : 57286 Toplam : 116347

Batman 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 301413 Kadın : 297690 Toplam : 599103 Nüfus yoğunluğu : 129 kişidir.

Batman 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 240265 Kadın : 237978 Toplam : 599103

Batman 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 61148 Kadın : 59712 Toplam : 120860

Batman 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 293843 Kadın : 291409 Toplam : 585252 Nüfus yoğunluğu : 126 kişidir.

Batman 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 232387 Kadın : 230506 Toplam : 462893

Batman 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 61456 Kadın : 60903 Toplam : 120860

Batman 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 290479 Kadın : 286420 Toplam : 576899 Nüfus yoğunluğu : 124 kişidir.

Batman 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 228815 Kadın : 224915 Toplam : 453730

Batman 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 61664 Kadın : 61505 Toplam : 123169

Batman 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 284866 Kadın : 281767 Toplam : 566633 Nüfus yoğunluğu : 122 kişidir.

Batman 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 223849 Kadın : 220360 Toplam : 444209

Batman 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 61017 Kadın : 61407 Toplam : 122424