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Batman Nüfusu 2020 - 2021 | Batman Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Batman nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Batman nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Batman ilinin nüfusunun 620 bin 278 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Batman yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Batman Nüfusu 2020 - 2021 | Batman Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Batman Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Batman nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Batman Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Batman nüfusu geçen yıla göre 11619 kişi artarak 620 bin 278 kişi oldu ( 2019 yılında Batman nüfusu 608 bin 659 kişiydi ) . İstanbul ilinde 312 bin 137 erkek, 308 bin 141 kadın yaşamaktadır.

Batman Alan kodu nedir?

Batman ilinin telefon alan kodu 0 488 şeklinde başlamaktadır.

Batman yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Batman ilinin yüz ölçümü 4477 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 69 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Batman Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Batman ilinin plaka kodu 72 olarak belirlenmiştir.

Batman Nüfusu 2020 - 2021 | Batman Yüzölçümü nedir?

Batman 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Batman 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 620278

Batman 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 312137               

Batman 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 308141               

Batman 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 34

Batman 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 5,06 Kişidir.

Batman 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,74 olduğu görülmektedir.

Batman 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,73 olduğu görülmektedir.

Batman 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 255 kişi boşanmıştır.

Batman 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 1301

Batman 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 505849   

Batman 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 253902

Batman 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 251947       

Batman 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 114429

Batman 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 58235            

Batman 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 56194            

Batman 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 133 kişidir.

Batman Nüfusu 2020 - 2021 | Batman Yüzölçümü nedir?

Batman 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 306261  Kadın : 302398  Toplam : 608659  Nüfus yoğunluğu : 131 kişidir.  

Batman 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 247200  Kadın : 245112  Toplam : 492312  

Batman 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 59061  Kadın : 57286  Toplam : 116347  

Batman 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 301413  Kadın : 297690  Toplam : 599103  Nüfus yoğunluğu : 129 kişidir.  

Batman 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 240265  Kadın : 237978  Toplam : 599103  

Batman 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 61148  Kadın : 59712  Toplam : 120860  

Batman 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 293843  Kadın : 291409  Toplam : 585252  Nüfus yoğunluğu : 126 kişidir.  

Batman 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 232387  Kadın : 230506  Toplam : 462893  

Batman 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 61456  Kadın : 60903  Toplam : 120860  

Batman 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 290479  Kadın : 286420  Toplam : 576899  Nüfus yoğunluğu : 124 kişidir.  

Batman 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 228815  Kadın : 224915  Toplam : 453730  

Batman 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 61664  Kadın : 61505  Toplam : 123169  

Batman 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 284866  Kadın : 281767  Toplam : 566633  Nüfus yoğunluğu : 122 kişidir.  

Batman 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 223849  Kadın : 220360  Toplam : 444209  

Batman 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 61017  Kadın : 61407  Toplam : 122424  

 

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