Batman Petrolspor - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı?

Misli.com 3. Lig 3. Grupta futbol heyecanı sürüyor. Hafta içi oynanacak 12. hafta maçları arasında dikkat çeken mücadelelerden Batman Petrolspor - Karşıyaka maçını detaylarıyla haberimizde verdik. Batman Petrolspor, bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 14 puan topladı ve 9. sırada yer aldı. Karşıyaka ise 10 maçta 21 puana ulaşarak 4. sırada bulunuyor. Bu ligde Batman Petrolspor toplamda 4 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Karşıyaka deplasmanda 5 maçtır kaybetmiyor. Peki, Batman Petrolspor - Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

BATMAN PETROLSPOR - KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 3. Lig 3. Grup maçında Batman Petrolspor ve Karşıyaka karşılaşacak. Batman Yeni Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele bugün saat 13.00'de başlayacak. Karşılaşma, Tunç Özdemir tarafından yönetilecek. Tunç Özdemir'in yardımcılıklarını ise İlke Akman ve Enes Seymen üstlenecek.

HANGİ KANALDA VE CANLI YAYIN VAR MI?

3. Lig maçlarının yayıncısı ve sponsoru Misli.com, bu hafta Batman Petrolspor - Karşıyaka maçını, canlı yayın listesine almadı.