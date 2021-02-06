Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

06 Şubat 2021 Tarihli ve 31387 Sayılı Resmi Gazete'de yer alan Atama Karar'ları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımladı. Batman Üniversitesinde Rektör'lük görevine Prof. Dr. İdris Demir getirildi.

BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. İDRİS DEMİR KİMDİR? NERELİ?

Batman Gercüşlü olan Prof. Dr. İdris Demir 1999 Yılında Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. İlk Yüksek lisansını Uluslararası İlişkiler alanında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 2002 yılında tamamlamıştır. Daha sonra ise yurt dışında University Of Dundee Üniversitesinde Enerji Çalışmaları programında ikinci yüksek lisansını 2006 yılında tamamladı. Doktora eğitimini2007 yılında Gazi Üniversitesi'nde tamamlayan Demir, Oxford Üniversitesinde 2016-2017 yılları arasında Chevening programı kapsamında araştırmada bulunmuş ve çalışmalar yapmıştır.

2009-2013 yılları arasında Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2013-2019 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde görev aldı. Halen akademik çalışmalarını Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde devam ettirmektedir.

06 Şubat 2021 Tarihli ve 31387 Sayılı Resmi Gazete'de yer alan Atama Karar'ları ile Batman Üniversitesi Rektörü olmuştur.

DEMİR'İN AKADEMİK ÇALIŞMALARI

1. Demir, İ. Uluslararası Petrol Politikaları Piyasaları Fiyatları (Dora Yayınları: Bursa), (2014).

2. Demir, İ. (Editör) Türkiye’nin Dış Politikası Yeni Eğilimleri Yeni Yönelimleri Yeni Yaklaşımları (Dora Yayınları: Bursa), (2014).

3. Demir, İ. Küresel Enerji Jeopolitiğinde Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (Dora Yayınları: Bursa), (2015).

F4. Demir, İ. “Hatay Sorunu”, Yılmaz, T. ve Şahin, M. (ed.), Orta Doğu Siyasetinde Suriye, Platin Yayınları, Ankara, ss. 341-363, (2004).

F5. Demir, İ. “Sovyetler Birliği Dönemi Sonrası İsrail Rusya İlişkileri”, Yılmaz, T., Şahin, M. ve Taştekin, M. (ed.), Orta Doğu Siyasetinde İsrail, Platin Yayınları, Ankara, ss, 353- 369, (2005).

F6. Demir, İ. “Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı’nın Türkiye Açısından Önemi”, Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sorunlar- Tehditler- Fırsatlar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, ss, 333–337, (2008).