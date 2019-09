Batman Üniversitesi yeni akademik yılına hazır

Batman Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı açılış programı gerçekleştirildi.

Batman Üniversitesi yeni akademik yılı açılış töreni Batı Raman Kampüsü rektörlük konferans salonunda gerçekleştirildi. Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş'un katılımıyla başlayan akademik yıl açılış törenine üniversitenin tüm akademik personelleri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Rektör Durmuş, herkesin Batman Üniversitesi'ne imrendiğini, buranın huzur üniversitesi olarak görüldüğünü söyledi. Rektör Durmuş, "Üniversitemize gelmeye çalışıyorlar. Bazı kişilerde çeşitli menfaatler için üniversitemizi karalıyorlar. Onları da Allah'a havale ediyoruz. Bizim için önemli olan Üniversitemizin huzurudur. Önümüzde çok büyük bir gelecek var. Yeter ki biz birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. Batman'dan inanıyorum ki her tarafa ışık doğacak. Doğu'da, Güneydoğu'da birlik beraberliğin timsali olacak. Batman Üniversitesi huzur üniversitesi diye dünyaya yayılacak ve bizim kardeşliğimize çimento olacak. Liyakat ve vatana sadakat temel ilkemiz ile her görüşten insanların olduğu bir üniversite olacak. Vatana ve millete sadık olmayan insandan ne üniversiteye ne ülkeye nede kendine bir fayda gelir. O yüzden vatanını ve milletini seven bölünmez birliğimize sadık olan herkesi destekleyeceğiz. Buradan söz veriyorum. İnşallah 2019-2020 akademik yılı hepimize hayırlı uğurlu olur, herkes evine helal alnının teri olan nasibini kazancını götürür. Tüm akademisyenlerimiz inşallah memlekete sökülmeyecek çiviler çakar, hepinizin akademik yılını kutluyorum" dedi.

Üniversitede görevdeyken akademik ve bilimsel aşamaları tamamlayarak bir üst akademik unvana geçen tüm akademisyenleri tebrik eden Rektör Durmuş, yeni akademik unvan alan 50 akademisyeni sahneye davet ederek tebrik beratı takdim etti.

Kaynak: İHA