Batman'da 10 araca çarpan kişi yakalandı

BATMAN'da babasına kazıp aracını alan O.I. (16), çeşitli yerlerdeki park halinde olan 10 araca çarptı. Polis ekipleri, O.I.'nun kullandığı aracı, lastiğe ateş açarak durdurabildi.

Olay dün gece saatlerinde Batman kent merkezinde meydana geldi. O.I., nedeni öğrenilemeyen bir sebepten dolayı babasıyla tartıştı. Tartışmanın ardından O.I., babasına ait 72 EC 210 plakalı ticari aracı alıp evden çıktı. GAP, Belde ve Fatih mahallelerinde araçla gezen O.I., çeşitli yerde park halindeki 10 araca çarptı. Olayı gören çevredekiler polis ekiplerine ihbarda bulundu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, O.I.'yı GAP mahallesi 2524 sokakta buldu. O.I., polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla hareket etmesi üzerine polis aracın lastiklerine ateş açarak durdurabildi. O.I., araçtan indirilerek gözaltına alınırken, çarptığı 10 araçta hasar tespiti yapıldı.

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DHA