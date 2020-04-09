Batman'da 2 bina karantinaya alındı

BATMAN (AA) - Batman'nın Kozluk ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 bina karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için Tepecik Mahallesi 1011'inci Sokak'ta bulunan 20 ve 30 numaralı 2 binanın karantinaya alındığı belirtildi.

Bu binalara tüm giriş çıkışların yasaklandığı bildirilen açıklamada, karara uymayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası verileceği ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesine göre işlem yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA