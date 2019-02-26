Batman’da 3 gaspçı yakalandı

Batman'da, yolda yürüyen bir kişinin cep telefonunu gasp eden 3 kişi yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bir cep telefonunun yağma edilmesi olayı ile ilgili yaptıkları çalışmada M. A., M.M.K. ve K.H.G. isimli 3 şüpheli şahsı yakaladı. Şahıslar İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan K.H.G. isimli şahıs tutuklanırken, diğer iki şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA