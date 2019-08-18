Batman’da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

BATMAN (İHA) – Batman'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleşti.

Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatı üyeleri ile çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan İl Başkanı Akif Gür, şer güçleri ile mücadelelerinin kıyamete kadar süreceğini söyledi. Gür, "Dün bu mücadeleyi Selahattin Eyyübiler, Selçuklular ve Osmanlılar yürüttü. Bugün bu onur ve şeref hamdolsun bize nasip oldu. Memleketimizi "burası vaat edilmiş topraklar, talibiz" zihniyetine, onun iş birlikçilerine teslim etmeye hiç ve hiç niyetimiz yoktur. Adı her ne olursa olsun milletimize diz çöktürmeye çalışan her yapı ile mücadele etmekte sonuna kadar kararlıyız. Allah bize bu uğurda güç ve kuvvet versin. Geçmişten bugüne bu uğurda, bu davada, bu gayede bu parti çatısı altında samimiyetle gayrette bulunan emektar, fedakar ve cefakar tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: İHA