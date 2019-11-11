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  3. Batman'da askeri araç devrildi: 3’ü ağır 7 asker yaralı!

Batman'da askeri araç devrildi: 3’ü ağır 7 asker yaralı!

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker, 4 güvenlik korucusu yaralandı.

Batman'dan kötü bir haber geldi. Edinilen bilgilere göre kaza, Hasankeyf yol üstü karakolu mevkiinde meydana geldi. Görevde bulunan askeri timi almaya giden Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini taşıyan askeri araç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Meydana gelen kazada 3’ü ağır 7 askeri personel yaralandı. Olay yerine giden 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı askerler Hasankeyf Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan askerlerden durumu ağır olan 3 kişi, Batman Bölge Devlet Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi.

 

11 Kasım 2019 Pazartesi 08:47

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