Batman’da bunalıma giren adam intihara kalkıştı

Batman'ın Gercüş ilçesinde 42 yaşındaki adam ailevi sorunlarından dolayı ağaca astığı iple intihara kalkıştı.

Olay, Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 yaşındaki iki çocuk babası Hasan D. eşinden ayrıldıktan sonra bunalıma girdi ve ağaca astığı iple intihar girişiminde bulundu. Hasan D.'nin kendini iple ağaca astığını gören çevredekiler ipi bıçakla keserek 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan şahsı Gercüş Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hasan D. Batman bölge hastanesine sevk edildi. Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA