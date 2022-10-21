Batman'da can pazarı! Yolcu otobüsü kum yüklü TIR'a çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Batman'da yolcu otobüsünün kum yüklü TIR'a çarpması konusu 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 22 kişi yaralandı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Batman'da can pazarı! Yolcu otobüsü kum yüklü TIR'a çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Alınan bilgilere göre kaza Batman çıkışı Diyarbakır Bismil yolu Batman Çayı Köprüsü mevkiinde meydana geldi.

Batman'da can pazarı! Yolcu otobüsü kum yüklü TIR'a çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Diyarbakır yönüne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, seyir halinde olan TIR'a arkadan çarptı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Batman'da can pazarı! Yolcu otobüsü kum yüklü TIR'a çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

ACI HABER

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları muayenede otobüs şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Batman'da can pazarı! Yolcu otobüsü kum yüklü TIR'a çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

YARALILARDAN BAZILARININ DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan 22 kişi ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Batman'da can pazarı! Yolcu otobüsü kum yüklü TIR'a çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yol, kaza nedeniyle ulaşıma kapatılırken polis ekipleri soruşturma başlattı.

Batman'da can pazarı! Yolcu otobüsü kum yüklü TIR'a çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

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