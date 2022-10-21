Batman'da can pazarı! Yolcu otobüsü kum yüklü TIR'a çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Alınan bilgilere göre kaza Batman çıkışı Diyarbakır Bismil yolu Batman Çayı Köprüsü mevkiinde meydana geldi.
Diyarbakır yönüne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü, seyir halinde olan TIR'a arkadan çarptı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ACI HABER
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları muayenede otobüs şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi.
YARALILARDAN BAZILARININ DURUMU AĞIR
Kazada yaralanan 22 kişi ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yol, kaza nedeniyle ulaşıma kapatılırken polis ekipleri soruşturma başlattı.