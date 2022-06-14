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  3. Batman'da cinnet getiren polis dehşeti yaşattı! Eşini ve çocuğunu öldürmesinin ardından kendi canına da kıydı!

Batman'da cinnet getiren polis dehşeti yaşattı! Eşini ve çocuğunu öldürmesinin ardından kendi canına da kıydı!

Batman Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olan polis memuru H.M. ikamet ettiği Memur-Sen TOKİ polis lojmanlarında iddiaya göre, cinnet getirmesi üzerine eşini ve çocuğunu silahla vurduktan sonra intihar etti.

Batman'da cinnet getiren polis dehşeti yaşattı! Eşini ve çocuğunu öldürmesinin ardından kendi canına da kıydı!

Edinilen bilgilere göre, Batman Memur-Sen TOKİ polis lojmanlarında oturan polis memuru H. M. eşi S.L.  ve 18 yaşındaki oğlu T.M. ile lojman bahçesinde oldukları sırada belinden çıkardığı silahla önce eşi ve çocuğuna sıktıktan sonra intihar etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Batman'da cinnet getiren polis dehşeti yaşattı! Eşini ve çocuğunu öldürmesinin ardından kendi canına da kıydı!

Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumları ağır olan 2 çocuk babası 50 yaşındaki H.M., 47 yaşındaki eşi ve 18 yaşındaki oğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi. Ailenin diğer çocuğunun evde olmasıyla kurtulduğu ve polis kontrolüne alındığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Batman'da cinnet getiren polis dehşeti yaşattı! Eşini ve çocuğunu öldürmesinin ardından kendi canına da kıydı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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