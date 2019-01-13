Batman’da izinsiz yürüyüşe müdahale

Batman'da seçim çalışmaları kapsamında izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP'li gruba polis müdahale etti. HDP'nin Batman Belediye Başkan adayı Sabri Özdemir ise gözaltına alındı.

Batman'da HDP'nin seçim çalışmaları çerçevesinde Gülistan Caddesi'nde toplanan bir grup partili yürüyüş yapmak istedi. Ancak polis, gruba yürüyüşün izinsiz olduğu gerekçesiyle dağılmaları yönünde uyarı yaptı. Polis, uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahale ederek, Belediye Başkan adayı Sabri Özdemir'i gözaltına aldı. Özdemir, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: İHA