Batman’da kaçak akaryakıt ele geçirildi

Batman'da düzenlenen operasyonlarda 4 bin 40 litre on numara yağ ve 2 bin 70 litre karışımlı yakıt ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik iki farklı adreste arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 4 bin 40 litre karışımlı on numara yağ, 2 bin 70 litre karışımlı yakıt ele geçirildi.

Konu ile ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA