Batman'da karantina şoku

Tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel çapta binlerce kişinin ölümüne sebebiyet veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19), can almaya devam ediyor. Son günlerde ülkemizde yaşanan vaka artışı, uzmanlarda ve kamuoyunda endişeye neden olurken bu bağlamda alınan tedbirler arttırıldı. 81 ilde uygulanan sıkı denetimlerin ardından tüm yurttan karantina altına alınan mahallelerin haberi gelirken 14 günlük sürece dahil olan yerler arasına Batman'ın Kozluk ve Sason ilçeleri de katıldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, korona virüs önlemleri kapsamında Sason ilçesine bağlı Yoncadüzü köyü ile Kozluk ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki 25 evde karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi. Evlere giriş çıkışlar yasaklanırken mahalle ve ilçe sakinleri de çok mecburi olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

"Tüm vatandaşlarımızın kendi evlerinde kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KARANTİNAYA ALINAN İLLER

HATAY Kumlu/ Batıayrancı Mahallesi

Kumlu/ Batıayrancı Mahallesi BATMAN Gercüş/ Güzelöz Köyü, Yamanlar Köyü

Gercüş/ Güzelöz Köyü, Yamanlar Köyü ÇANKIRI Ilgaz/ Kuşçayırı Köyü

Ilgaz/ Kuşçayırı Köyü ADIYAMAN Bahçecik, Bahçelievler, Cumhuriyet, Fatih, Karapınar, Mehmet Akif, Örenli, Sıratut, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Ulu Cami, Yavuz Selim, Yeşilyurt, Altınşehir, Barbaros, Hürriyet, Kayalık, Yeni ve Malazgirt Mahalleri ve Gümüşkaya Köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 günlük karantina sürecine alındı ve belirlenen yerlerde kontrol noktaları belirlenerek bölgelere giriş-çıkışlar yasaklandı.

Bahçecik, Bahçelievler, Cumhuriyet, Fatih, Karapınar, Mehmet Akif, Örenli, Sıratut, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Ulu Cami, Yavuz Selim, Yeşilyurt, Altınşehir, Barbaros, Hürriyet, Kayalık, Yeni ve Malazgirt Mahalleri ve Gümüşkaya Köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 günlük karantina sürecine alındı ve belirlenen yerlerde kontrol noktaları belirlenerek bölgelere giriş-çıkışlar yasaklandı. BATMAN Kozluk&Sason/ Yoncadüzü Köyü

12 AĞUSTOS TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 67 bin 237 test yapıldı, 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 934 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 227 bin 89 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 454 bin 988, vaka sayısı 244 bin 392, vefat sayısı 5 bin 891 olarak kayıtlara geçti.

11 AĞUSTOS TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 61 bin 716 test yapıldı, 1183 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1185 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 226 bin 155 oldu. Toplam test sayısı 5 milyon 387 bin 751, vaka sayısı 243 bin 180, vefat sayısı 5 bin 873 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 617, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,2 oldu.