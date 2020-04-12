Batman'da parklar kapatıldı, oturma bankları kaldırıldı

BATMAN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında parklar kapatılırken, yayaların yoğun olduğu bölgelerdeki oturma bankları da kaldırıldı.

Batman Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı önlemlere her gün bir yenisini ekliyor. Belediye ekipleri daha önce bant çekerek önlem aldığı oturma banklarını yer yer geçici süreyle kaldırdı. Zabıta ekipleri, sosyal mesafenin ihlal edildiği güzergahlardan biri olan Batman'ın Turgut Özal Bulvarı'ndaki oturma banklarına şerit çekerek bir de uyarı yazısı yerleştirdi. "Sağlığımız için sosyal mesafeyi koruyalım. Yan tarafı boş bırakalım. Evde kal Batman" yazılı küçük uyarı levhalarının yerleştirildiği Turgut Özal Bulvarı ile Gülistan Caddesi'nde kalabalıkların olduğu bölgelerdeki oturma banklarının bir bölümü koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kaldırıldı.

Belediye Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, alınan tedbirler kapsamında Turgut Özal Bulvarı'ndaki kaldırımların yanı sıra Atatürk Parkı'ndaki bankları da söktü. Koronavirüs salgının yayılmasını önleme çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali ve Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin, "Vatandaşlarımızın sosyal alanlarda bir birleriyle gereken mesafeyi korumaları için önce kaldırımlardaki oturma banklarına görevliler bant çekti, ardından da uyarı levhaları bıraktı. Maalesef uyarılara aldırış olmayınca şimdi de kalabalıkların olduğu bölgelerdeki banklar geçici süreyle kaldırıldı. Parklarda bulunan çocuk oyun alanlarının etrafına bantlar çekildi. Bank kaldırma çalışmalarına insanların yoğun olarak kullandığı alanlardan başlanıldı. Kent merkezindeki tüm parklar kapatıldı. Vatandaşlarımızın evde kalmalarını istiyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA