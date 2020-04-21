Batman’da Ramazan öncesi marketlerde korona virüs tedbirleri artırıldı

Batman'da Ramazan ayı öncesi marketlerde korona virüs tedbirleri kapsamında ateşi ölçülerek içeriye alınan müşterilere, maske ve eldiven dağıtıldı.

Ramazan ayının yaklaşması marketlerdeki hareketliğinin artmasına neden oldu. Korona virüs tehdidi nedeniyle tedbirleri artırdıklarını belirten Batman'daki market işletmecileri, virüsün en az hasarla atlatılması için vatandaşlara kolaylık sağlayacaklarını ifade etti. Ramazan ayı öncesi artan yoğunluğa karşı aldıkları tedbirleri en üst seviye taşıdıklarını belirten Batman'daki büyük market işletmecilerinden İslam Bozkurt, alınan tedbirler kapsamında market girişlerinde müşterilerin ateş ölçümü yapıldıktan sonra, maske ve eldiven dağıtıklarını söyledi. Bozkurt, "Batman'da her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı öncesi marketlerde bir yoğunluk oluşuyor. Biz bunu her yıl yaşadığımız için korona virüs nedeniyle tedbirlerimizi artırdık. Market girişlerinde bir personelimiz ateş öcümü yaparak içeriye aldığı müşterilere, başka bir personelimiz tarafından maske ve eldiven dağıtılıyor. Ayrıca markette sosyal mesafenin korunması için personellerimiz gerekli uyarıları yaparak anonslar yapılıyor. Alışverişini tamamlayan müşterilere de çıkışta da dezenfekten veriliyor" dedi.

Kaynak: İHA