Batman’da sahte rapor operasyonu: 16 gözaltı

Batman'da bazı kişileri askerlikten muaf ettirmek için sahte rapor hazırlayan şahıslara yönelik birçok adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, askerlikten tamamen veya kısmen kurtulmak için hile yapmak, menfaat temin etmek, resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve görevi kötüye kullanmak" suçlarını örgütlü olarak işleyen şahıslara yönelik Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından teknik takibe alındı. Birçok adrese eş zamanlı yapılan operasyonda sahte rapor düzenledikleri gerekçesiyle 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Jandarmadaki işlemelerin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 5 kişide serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA