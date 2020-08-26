Batman'da sokak ortasında öldürülen Ebru Tekin'in vurulma anı!
Batman'ın Pınarbaşı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda yolda yürüyen Ebru Tekin boşanma aşamasındaki eşi M.D. tarafından sokak ortasında vuruldu. Eşinin olay öncesi araçla takip ettiği ve olay anında arabayla yanına yaklaşarak silahla ateş ettiği görüntüleri güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken eşi ise kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.
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