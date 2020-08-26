  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Batman'da sokak ortasında öldürülen Ebru Tekin'in vurulma anı!

Batman'da sokak ortasında öldürülen Ebru Tekin'in vurulma anı!

Batman'da 2 çocuk annesi 21 yaşındaki Ebru Tekin boşanma aşamasında olduğu eşi M.D. tarafından sokak ortasında silahla vuruldu. Başından vurulan ve boynundan vurulan Tekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Batman'ın Pınarbaşı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda yolda yürüyen Ebru Tekin boşanma aşamasındaki eşi M.D. tarafından sokak ortasında vuruldu. Eşinin olay öncesi araçla takip ettiği ve olay anında arabayla yanına yaklaşarak silahla ateş ettiği görüntüleri güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken eşi ise kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

Çekmeköy'de bir eğlence merkezinde silahlı çatışma! 2 yaralıÇekmeköy'de bir eğlence merkezinde silahlı çatışma! 2 yaralı

Antalya'da platonik aşık dehşeti! İlgi görmediği kadının ablasını bıçakladıAntalya'da platonik aşık dehşeti! İlgi görmediği kadının ablasını bıçakladı

İstek şarkı istedikleri düğünde ortalık karıştı! Sandalyeler havada uçuştuİstek şarkı istedikleri düğünde ortalık karıştı! Sandalyeler havada uçuştu

Türk Eczacıları Birliği paylaştı! Sosyal medyada büyük tepki çektiTürk Eczacıları Birliği paylaştı! Sosyal medyada büyük tepki çekti

 

26 Ağustos 2020 Çarşamba 08:56
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Batman'da sokak ortasında öldürülen Ebru Tekin'in vurulma anı!
Batman'da sokak ortasında öldürülen Ebru Tekin'in vurulma anı!
Çekmeköy'de bir eğlence merkezinde silahlı çatışma! 2 yaralı
Çekmeköy'de bir eğlence merkezinde silahlı çatışma! 2 yaralı
Antalya'da platonik aşık dehşeti! İlgi görmediği kadının ablasını bıçakladı
Antalya'da platonik aşık dehşeti! İlgi görmediği kadının ablasını bıçakladı
İstek şarkı istedikleri düğünde ortalık karıştı! Sandalyeler havada uçuştu
İstek şarkı istedikleri düğünde ortalık karıştı! Sandalyeler havada uçuştu
Türk Eczacıları Birliği paylaştı! Sosyal medyada büyük tepki çekti
Türk Eczacıları Birliği paylaştı! Sosyal medyada büyük tepki çekti
Kırıkkale'de hatalı sollama kazayı da beraberinde getirdi!
Kırıkkale'de hatalı sollama kazayı da beraberinde getirdi!
Bakırköy'de metrobüs yangını! Çok sayıda itfaiye ekibi seferber oldu
Bakırköy'de metrobüs yangını! Çok sayıda itfaiye ekibi seferber oldu
Bursa’da yolcu otobüsü bir iş yerinin tentesine takıldı! Faciadan dönüldü
Bursa’da yolcu otobüsü bir iş yerinin tentesine takıldı! Faciadan dönüldü
Sağlık çalışanlarına saldırdı! Meydan dayağından kaçamadı
Sağlık çalışanlarına saldırdı! Meydan dayağından kaçamadı
Bağcılar'da vicdansızlık görüntüsü! 6 yaşındaki çocuğu ezip kaçtı
Bağcılar'da vicdansızlık görüntüsü! 6 yaşındaki çocuğu ezip kaçtı