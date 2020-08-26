Batman'da sokak ortasında öldürülen Ebru Tekin'in vurulma anı!

Batman'da 2 çocuk annesi 21 yaşındaki Ebru Tekin boşanma aşamasında olduğu eşi M.D. tarafından sokak ortasında silahla vuruldu. Başından vurulan ve boynundan vurulan Tekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.