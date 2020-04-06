Batman’da şüpheli ölüm

Batman'ın Gercüş ilçesinde 10 yaşındaki çocuk, badem ağacında oynarken ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulan güvenlik güçleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Gercüş'e bağlı Yakıtlı köyü Çeşmeli mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki E.A., evlerinin bahçesindeki badem ağacında oynarken iplerin boynuna dolanmasıyla dengesini kaybetti. Ağaçta asılı kalan çocuğun yere düştüğünü gören annesi hemen yanına koşarak, durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. E.A.'nın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, ölümü şüpheli bulan güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA