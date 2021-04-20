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  3. Batman’da terörle mücadele operasyonları! Terör propagandası yapanlar gözaltında

Batman’da terörle mücadele operasyonları! Terör propagandası yapanlar gözaltında

Terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlar Batman'da da devam ediyor. 21 Mart 2021 tarihinde Nevruz etkinliği sırasında "terör örgütü propagandası" yaptıkları tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.

Batman’da terörle mücadele operasyonları! Terör propagandası yapanlar gözaltında

Batman'da nevruz gözaltıları yapıldı. Konu ile ilgili Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 21 Mart 2021'de düzenlenen Nevruz etkinliği esnasında PKK/KCK silahlı terör örgütü lehine sloganlar atarak terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 13 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

"TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Açıklamada, "Operasyonda 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, 2 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Operasyon neticesinde şüpheli şahısların ikamet aramalarında çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet AK-47 tüfeği ele geçirilmiştir. Batman Emniyet Müdürlüğümüz olarak ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kasteden her türlü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve önlenmesine yönelik mücadelemiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tüm kararlılıkla devam edecektir" denildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Batman’da terörle mücadele operasyonları! Terör propagandası yapanlar gözaltında

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