İstanbul24 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Batman'da trenin çarptığı kişi öldü

Batman'da trenin çarptığı kişi öldü

Kaza, öğle saatlerde Batman'da meydana geldi. Batman'dan Diyarbakır'a giden yolcu treni, eski cezaevi yakınlarında raylardan karşıya geçmek istediği sırada Hüseyin Künteş'e çarptı.

Batman'da trenin çarptığı kişi öldü

BATMAN'da yolcu trenin çarptığı Hüseyin Künteş (86), yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerde Batman'da meydana geldi. Batman'dan Diyarbakır'a giden yolcu treni, eski cezaevi yakınlarında raylardan karşıya geçmek istediği sırada Hüseyin Künteş'e çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Hüseyin Künteş'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Künteş'in cenazesi otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT