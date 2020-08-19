Hakkında yakalama kararı çıkan Musa Orhan teslim oldu!

Tüm Türkiye'nin konuştuğu ve sosyal medyada infial yaratan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Batman'da 18 yaşında İ.E. adlı genç bir kadını günlerce eve hapsedip cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen uzman çavuş Musa Orhan hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Edinilen bilgiye göre Musa Orhan teslim oldu.

KAMU DAVASI AÇILDI

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında şüpheli Musa O. hakkında 27 Temmuz 2020'de Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açıldı.

TUTUKLAMA KARARI SONRASI TESLİM OLDU

Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda mahkemeden şüphelinin tutuklanması talebi üzerine toplanan mahkeme heyeti, 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Orhan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. Zanlı Musa Orhan, Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

NE OLMUŞTU?

Siirt'te mağdur İ.E, 7 Temmuz'da Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı şüpheli Musa Musa O'nun kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda tüm delilleri toplayıp ve titizlikle değerlendirilmiş, şüpheli 17 Temmuz'da tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27 Temmuz'da Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmişti.

İntihar ettiği belirtilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İ.E, ailesinin ikamet ettiği Batman'ın Beşiri ilçesinde toprağa verilmişti.

Musa Orhan'ın tecavüz ettiği İ.E yaşam mücadelesini kaybetti

İ.E'nin annesi

Musa Orhan Kimdir? Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı mı?