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Batman'ın neyi meşhur? Batman'da ne yenir? Gezilecek yerler

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde aynı isimli merkez ilçeye sahip olan Batman'dayız bugün. Dicle Nehri ile yan kolları olan Batman ve Garzan çayları arasındaki havzada bulunan Batman hakkında merak ettiğiniz her şeyi sizler için tek haberde topladık.

Batman'ın neyi meşhur? Batman'da ne yenir? Gezilecek yerler

Petrol yataklarıyla bilinen ve Hasankeyf ile ünlenen Batman, 1990 yılında il statüsüne alınarak Türkiye'nin şehirlerinden biri haline gelmiştir. Bundan önce çeşitli ilçeleri Mardin ve Siirt'e bağlı olan, kuzeyde Muş, batıda Diyarbakır, doğuda Bitlis ve Siirt, güneyde Mardin illerine komşu Batman'ın neyi meşhur? Batman'da ne yenir? Gezilecek yerler nerelerdir? İşte cevaplar...

BATMAN'IN NEYİ MEŞHUR? BATMAN'DA NE YENİR?

ŞAM BÖREĞİ

Yer yer sembusek olarak da bilinen Şam böreği, elde açılan yufkanın içine konan kıymalı harçla yapılır. Sacda pişirilen bu lezzet Batman sofralarından neredeyse hiç eksik olmaz. 

Batman'ın neyi meşhur? Batman'da ne yenir? Gezilecek yerler

AYRAN ÇORBASI

Batman'ın bu çorbasını yaz, kış, sıcak, soğuk, aç, tok... her koşulda tüketebilirsiniz. Doyurucu olduğu kadar hafif de olan ayran çorbasının ana malzemesi haşlanmış bakliyatlardır. 

Batman'ın neyi meşhur? Batman'da ne yenir? Gezilecek yerler

HAVDEL

Türkiye'nin birçok yöresinde pekmez ve un gibi az malzemeyle yapılan haşıda, hasuda ve havdel gibi isimler alan bu tatlı, Batman'da karşımıza havdel olarak çıkıyor. Tereyağında unla birlikte kavrulan pekmezle yapılan tatlı, isteğe göre katı ya da sıvı şekilde yenebiliyor.

Batman'ın neyi meşhur? Batman'da ne yenir? Gezilecek yerler

KÜTÜLK

İnce köftelik bulgurların hamur haline getirilip içerisine etli ve pirinçli harcın konulmasıyla yapılan yemek, suda haşlanıyor. Üzerine dökülen tereyağ ve biberli sosuyla tadı damakta kalan kütülke Batman'daki birçok evde rastlayabilirsiniz.

Batman'ın neyi meşhur? Batman'da ne yenir? Gezilecek yerler

KIŞLIK DOLMA

Asma yaprağı, lahana yaprağı, biber, patlıcan... Ne bulursanız içini doldurduğunuzu düşünün, işte kışlık dolma böyle bir şey. Bol baharatlı ve pirinçli iç harcıyla birlikte yapılan dolmalar ev yapımı salçalarla pişirilir ve şifa niyetinde yenir. 

Batman'ın neyi meşhur? Batman'da ne yenir? Gezilecek yerler

TÜRKİYE'DE GEZİLECEK YERLER

HASANKEYF

Çok eski olduğu bilinen bu yerleşim yerinin ne zaman kurulduğu bilgisine maalesef ki sahip değiliz. Bölgede bulunan ve bazıları hala mesken olarak kullanılan çok sayıdaki mağara, buranın çok eskiden kalma bir yapı olduğunu gözler önüne seriyor. 

Batman'ın neyi meşhur? Batman'da ne yenir? Gezilecek yerler

BEKSİ KALESİ

Türkiye'de kalesi en fazla olan şehir olsa gerek Batman. Sason ilçesinde yer alan bu kale ilçe merkezine 7 kilometre mesafede ve üzerinde herhangi bir kitabesi bulunmadığı için tam olarak ne zaman inşa edildiği bilinmiyor.

Batman'ın neyi meşhur? Batman'da ne yenir? Gezilecek yerler

ZEYNEL BEY KÜMBETİ

Anadolu'da yer alan ilk anıt mezar olan bu yapının ne zaman inşa edildiği bilinmiyor fakat anıt mezarın sahibi Akkoyunlu hükümdarlarından olan Zeynel Bey’in yaşadığı dönem aralığına göre 1460-1486 yıllarında inşa edildiği tahmin ediliyor.

Batman'ın neyi meşhur? Batman'da ne yenir? Gezilecek yerler

ON KEMERLİ DDY (DEVLET DEMİR YOLLARI) KÖPRÜSÜ

Batman’ın şehir merkezine 7 km mesafede yer alan ve Batman Çayı üzerinde bulunan köprü, 1944 yılında inşa edilmiş ve demir yollarının kullanımı için hizmete açılmış.

Batman'ın neyi meşhur? Batman'da ne yenir? Gezilecek yerler

SASON YAYLASI

Mereto Dağı’nın eteklerinde yer alan doğal güzelliklerden Sason Yaylası, şehre geldiğinizde gidebileceğiniz doğal gezi noktalarından birisi ve oldukça rağbet gören bir yer. 

Batman'ın neyi meşhur? Batman'da ne yenir? Gezilecek yerler

HAKKINDA: Batman, 4.680 kilometrekare yüz ölçümü ve 617.789 nüfusa sahiptir. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 1,60 oranında yani 9.556 kişi artan nüfusu, 306.261 (%50.32) erkek ve 302.398 (%49.68) kadından  oluşmaktadır. Şehirde nüfus yoğunluğu kilometrekarede 130 olarak saptanmıştır.

Berna Akkaya
Editör


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