Batman'ın Özler köyü karantinaya alındı

BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Özler köyünde koronavirüs salgınını önlemek amacıyla karantina uygulaması başlatıldı.

Gercüş ilçesine bağlı Özler köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Karantina uygulamasına ilişkin Gercüş Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Konoravirüs tedbirleri kapsamında ilçemiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı gereği koronavirüs salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı bu salgından korumak için 22 Nisan 2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar ilçemiz Özler köyü karantinaya alınmış olup belirtilen köye giriş çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA