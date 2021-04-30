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  3. Batmanlı çiftçilerin yüzü gülüyor! Yüzde 90 hibeli biber fidesi dağıtıldı

Batmanlı çiftçilerin yüzü gülüyor! Yüzde 90 hibeli biber fidesi dağıtıldı

Batman'da alternatif ürün yetiştiriciliğini geliştirme ve kapya biber yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin yüzde 90 hibe desteğiyle 40 çiftçiye 45 dekar alanda dikimi yapılmak üzere 100 bin adet kapya biber fidesi dağıtıldı.

Batmanlı çiftçilerin yüzü gülüyor! Yüzde 90 hibeli biber fidesi dağıtıldı

Batman Çiftçi Eğitim Merkezinde yapılan dağıtım törenine konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, kapya biber fidesinin yanı sıra Batman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin yüzde 100 hibe desteğiyle 15 çiftçiye de bin 500 susam tohumunun dağıtıldığını ifade etti. Gün, "İlimizde sebze alanlarında alternatif ürün yetiştiriciliğini geliştirme çalışmaları kapsamında ve kapya biber yetiştiriciliğinin ilimizde yaygınlaştırılması amacıyla Batman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin yüzde 90 hibe desteğiyle 40 çiftçimize 100 bin adet kapya biber fidesi ve yüzde 100 hibe desteğiyle 15 çiftçimize de bin 500 kilogram susam tohumu dağıtımını yaptık. Malçlı kapya biber yetiştiriciliğinde dekara ortalama 4,5 ton arasında ürün alınmaktadır. Kapya biberin talep ve pazar fiyatları dikkate alındığında çiftçilerimiz için yüksek gelir getirisi sağlanacaktır" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Batmanlı çiftçilerin yüzü gülüyor! Yüzde 90 hibeli biber fidesi dağıtıldı

Batmanlı çiftçilerin yüzü gülüyor! Yüzde 90 hibeli biber fidesi dağıtıldı

Batmanlı çiftçilerin yüzü gülüyor! Yüzde 90 hibeli biber fidesi dağıtıldı

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