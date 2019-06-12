Batmanlı şehit asker Gülmez için satranç turnuvası düzenlendi

Erzincan'da 1996 yılında askerlik görevini yaparken şehit olan Batmanlı Cevat Gülmez adına satranç turnuvası düzenlendi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi tarafından Binatlı Köyü İlkokulu'nda düzenlenen satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvaya, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi Başkanı Ömer Dündar Pekacar, şehit Cevat Gülmez'in babası Abdullah Gülmez, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Pekacar, Cevat ve onun gibi kahramanların haklarını asla ödeyemeyeceklerini söyledi. Pekacar, "Onlar ölmediler diridiler müjdesine nail olan yiğitlere, çocuklar ölmesin diye, çocuklarını babasız, babalarını evlatsız bırakan yiğitlere, mübarek kanlarıyla bu topraklara can veren yiğitlere selam olsun" dedi.

Turnuvada Harun Gündem birinci, Erva Eren ikinci, Elif Gönül üçüncü oldu. Vakıf yönetimi tarafından birinciye bisiklet, ikinci ve üçüncüye tablet bilgisayar hediye edildi.

Kaynak: İHA