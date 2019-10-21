Battalgazi Belediye Meclis Toplantısı yapıldı

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında toplanan Battalgazi Belediye Meclisi'nde gündemdeki maddeler görüşüldü.

Battalgazi Belediye Meclis Toplantısının altıncı birleşimi Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda yapıldı. 2020 Mali yılı ücret tarifeleri görüşüldüğü toplantıda komisyon raporları ve teklifleri karara bağlandı.

Meclis toplantısıyla ilgili belediye basın birimi tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz aylarda Danıştay 6. dairesi tarafından alınan kararla planlı alanların imar yönetmeliğindeki değişikliği ile mağduriyet yaşayan mal sahipleri, müteahhitler ve müelliflerin sorunlarının ortadan kalkması adına çalışmalarını tamamlayan Battalgazi Belediyesi bir ilke imza atarak, bölgede meclis kararı alarak bu mağduriyeti gideren ilk belediye oldu" denildi.

Konu ile ilgili meclis toplantısında açıklamalarda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi Belediyesi olarak gerekli çalışmalar daha önceden başlamıştı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz, İmar Komisyonumuz, Yeşilyurt Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülen çalışmalar doğrultusunda çalışmalarımız olumlu bir şekilde sonuçlandı. Muhtelif maddelerin yürütmesinin durdurulması, Danıştay tarafından iptal edilmesi Battalgazi'mizde ciddi huzursuzluğa sebep olmuştu. Battalgazi'nin kalkınması ve gelişmesi için artı değer katmamız gerekirken, elimizde olanın alınması bizde ciddi sıkıntılar oluşturmuştu. Bu yönüyle özellikle imardan sorumlu başkan yardımcımıza ve imar komisyonuna teşekkür ediyorum. Bu hususta bizim alabileceğimiz riskler söz konusu ise de milletin lehine olabilecek avantajları varsa biz bunları değerlendirelim. Konu Battalgazi Belediyesi tarafından gündeme alındı. Daha sonra ise Yeşilyurt ve Büyükşehir Belediyemiz ile konuşulduktan sonra ciddi bir sıkıntıyı aşmış olduk. İnanıyorum ve biliyorum ki burada vatandaş ve müşteri lehine de bir faydamız olacak. Hem arsa sahibi için hem de müteahhitler için bir karar almış olacağız ve bu kararında Battalgazi tarafından gündeme alınması ve diğer belediyelerin iştiraki ile de bugün meclisimizde kabul olması Battalgazi ve tüm Malatya'ya hayırlı bir hizmet olacak" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Meclisi Kasım ayı olağan Meclis toplantısı 06 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 14.30'da yapılacak.

Kaynak: İHA