Battalgazi Belediyesi’nden görkemli açılış

Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası ve 15 projenin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Biz hizmetlerin destanını yazıyoruz, inşallah 31 Mart'ta da gönül belediyeliğinin destanını Malatya yazacak" dedi.

Battalgazi Belediyesi tarafından Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası ve 15 Proje'nin açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Battalgazi Belediyesi önünde gerçekleştirilen açılış törenine, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyeleri ve Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, HİZMET-İŞ Sendikası Kurucusu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Bülent Avşar, Yeşilyurt Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mehmet Çınar, AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada ilk olarak konuşan Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Battalgazi belediyesi olarak hizmet destanı yazdıklarını belirterek, "Biz Malatya'yı tarif ederken medeniyetler merkezi, Anadolu'yu anayurt yapan destan şehri olarak tarif ediyoruz. Hakikaten bu destan şehrine, destan hizmetler yapmak gerekiyor. Biz hizmetlerin destanını yazıyoruz, inşallah 31 Mart'ta da gönül belediyeliğinin destanını Malatya yazacak, 81 il, 81 milyon insan okuyacaktır" ifadelerine yer verdi.

Battalgazi Belediyesi'nin Türkiye'ye rol model hizmetler yaptığını belirten Başkan Gürkan, "Ben Cenabı Allah'a yüz bin kere şükür ediyorum ki Allah bizleri milletimizin, siz halkımızın huzuruna hep alnımızın açıklığıyla, yüzümüzün akıyla çıkarttı. Bundan sonra ki süreçte de aynı şekilde çıkartmayı da Cenabı Allah bizlere nasip etsin. Biz biliyorduk ki aslan yatağından belli olur. Biz biliyorduk ki fiziki mekanlar içinde çalışanların aynı zamanda sosyal ve psikolojik durumunu ve başarı grafiğini de yükseltir. Ve ilk etapta "buranın bir Belediye Hizmet Binası olması gerekir" dedik ve belediye hizmet binası yaptık. Belediye hizmet binaları dünyanın her yerinde o şehrin mimari örneklerini, değerlerini, geleneklerini, göreneklerini ve o şehrin bütün kültürel yapısını yansıtan binalar olması gerekir. Biz de böyle bir belediye hizmet binası yapmamız gerektiğine kanaatimizi getirdik" diyerek, Türkiye'nin en modern Belediye Hizmet Binası'nı Malatya'ya yaptıklarını söyledi. Başkan Gürkan, Battalgazi belediyesi Hizmet Binası'nın özellikleri hakkında da bilgiler vererek, "Tabi sadece hizmet binamız değil, hizmet binamızın şöyle bir özelliği de var. Akıllıdır, kendi elektriğini kendi üretir, çevreye duyarlıdır, yeşil binadır" şeklinde konuştu.

DSİ 92. Şube Müdürlüğü'ne de modern bir bina yaptıklarını belirten Başkan Gürkan, "Biz Topsöğüt bölgesinde ve çevre yolunun altında, aynı zamanda trafik karmaşasına mahal vermeden, hem Sivas yolu, hem Kuzey Çevre yolu, hem Kuzey Kuşak yolu, hem Dilek ve Topsöğüt yollarının ve trafiğe karmaşa vermeyecek bir güzel yerde 50 dönümlük yerin üzerine yaptık. Ve Türkiye'de bölge müdürlükleri de dahil, en güzel bir binayı yaparak Devlet Su İşleri Müdürlüğüne tahsis ettik" diyerek 13 ay gibi kısa bir zamanda iki hizmet binasını hizmete sunduklarını söyledi.

Başkan Gürkan, belediye başkanlarının kendilerini seçildikleri 5 yılla sınırlamamaları gerektiğini kaydederek, "Biz belediyeyi tarif ederken, belediye başkanı geçmiş bin yılların belediye başkanı olması gerekir derken, belediye başkanı günün belediye başkanı olması gerekir derken ve belediye başkanı gelecek yüzyılların belediye başkanı olması gerekir derken, laf olsun diye söylemiyoruz. Hakikaten bir belediye başkanı eğer kendisini 5 yıllık bir zaman dilimine hapsediyorsa, yazık o şehrin geleceğine, yazık o şehrin geçmişine, yazık o şehirde yaşayan, yaşayacak ve yaşamış olan insanların bahtına" diye konuştu.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ise, Başkan Gürkan'ın yaptığı başarılı hizmetlere yeni dönemde de devam edeceğini belirterek, "Selahattin Gürkan başkanı hepimiz tanıyoruz. Onun burada sayamadığı hizmetleri de biliyoruz. Bu şehrin yaşanabilir bir kent olma noktasındaki ihtiyaçlarını son derece iyi analiz edip ve bunun önemli adımlarını atarak, bu başarı öyküsünü gerçekleştirdiği için sayın başkanı ve ekibini huzurlarınızda kutlamak istiyorum. Çalışanlar olarak kendisi ile tam bir uyum içerisinde, tam bir dayanışma içerisinde çalıştık. İnşallah bundan sonraki süreçte de sayın başkanın yeni başarılara imza atacağı, yeni hizmetleri ortaya koyacağı güzel günleri Malatyalı hemşehrilerimize kazandırmış olur" diyerek Başkan Gürkan'ın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi ile birlikte başarılı hizmetlerine devam edeceğini söyledi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise, Başkan Gürkan'ın başarılı çalışmalarına dikkat çekerek, "Öncelikle açılacak tesislerimizin Battalgazimize, ilimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını niyaz ediyorum. Eser üretmek AK Parti'nin işi, eser üretmek AK Partili belediye başkanlarımızın işi, eser üretmek Selahattin Gürkan başkanımızın işi. Kendisi bu güne kadar görev yaptığı süre içerisinde Battalgazimize nice eserler kazandırdı. Milletiyle beraber, Battalgazili hemşirilerimizle beraber el ele vererek Battalgazi'yi büyük bir Battalgazi haline getirdi. İnşallah şimdi Büyükşehir'e geliyor. Büyükşehri de çok farklı bir büyükşehir haline getireceğine inanıyorum. Bu noktada 31 Mart seçimlerinin çok önemli olduğunu ifade ediyorum. Burada seçeceğimiz ilçe belediye başkanlarımız, büyükşehir belediye başkanımız bire bir sizlere hizmet edecek, doğumdan ölüme kadar hayatın her alanına dokunacak başkanları seçiyoruz. Bu noktada özellikle kimseyi ötekileştirmeden, herkese eşit bir şekilde hizmet götüren AK Parti belediyeciliği ve bunun güzel örneklerinden Selahattin Gürkan başkanımız inşallah Büyükşehir'de de herkese eşit ve adaletli bir şekilde yapacak. Binalar yapmak bir anlamıyla kolay. Ama esas iş gönüller yapmak. Bu noktada da ben inanıyorum ki bu dönem içerisinde gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini de özellikle Cumhur ittifakımızın adayları her ilçemizde ve Büyükşehirimiz de birebir yansıtacak. Biz özellikle 31 Mart'ta kullanılacak oyu sadece belediye başkanlarımıza verilen oy olarak da görmüyoruz. Türkiye'nin geleceğine verilecek bir oy olarak görüyoruz. Türkiye'nin bekası ile ilgili bu seçimlerin özellikle vereceğiniz oylarla Türkiye'yi şekillendireceğine inanıyoruz" dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş ise, belediyelerin devlet ile vatandaş arasındaki kaynaşmayı sağlayan önemli kurumlardan biri olduğunu kaydederek, "Belediyeler, kamu hizmetlerinin vatandaşın ayağına götürülmesi açısında son derece önemli bir kurumlardır. Hükümetimiz, milyarlık devasa yatırımlar yapıyor. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran yatırımlara imza atıyor. Ancak vatandaşımıza bire bir temas eden belediyeler, devlet ve vatandaş arasında ki kaynaşmanın sağlanmasında daha işlevsel fonksiyonlar üstleniyor. Bu anlamda her gün insanımızla birlikte olan, onların dertleri ile dertlenen ve onların kalplerini kazanmak için gece gündüz çalışan belediyecilik anlayışı çok önemlidir. Bugün bunun bir örneğini burada görüyoruz. Selahattin başkan, gerçekten Türkiye'ye örnek olabilecek bir belediye binası inşa etmiş., bu binanın çevreci olması, kendi enerjisini karşılaması ve su kaynaklarını değerlendirmesi açısında örnek bir bina" diyerek, Battalgazi belediyesi Hizmet Binası'nın ve açılışı yapılan 15 projenin Malatya'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Baruş'un konuşmasının ardından MİAD Üyesi işadamı Ramazan Akdemir tarafından Battalgazi Belediyesi'ne teslim edilen 27'si akülü olmak üzere toplamda 52 tekerlekli sandalye engellilere hediye edildi.

Programda son olarak Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası başta olmak üzere toplamda 15 projenin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA