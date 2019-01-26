Battalgazi Sosyal Yaşam Merkezinde sona doğru

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nin çok kısa bir süre içerisinde hizmete sunulacağını belirtti.

Beraberinde AK Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile birlikte Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'de incelemelerde bulunan Başkan Selahattin Gürkan, merkezin kısa süre sonra Malatyalıların hizmetine gireceğini söyledi.

İçerisinde yüzme havuzları ve sosyal donatı alanlarının olacağı Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi'nin kısa bir süre sonra hizmete sunacaklarını belirten Gürkan, "Buradaki çalışmaların son aşamaya geldiğini, artık iç temizliği ve çevre düzenlemesine başladığını gördük. Burada yaklaşık 15 bin metre olan kapalı alanda ve içinde 26 dalda sportif aktivite yürütülecek. Aynı zaman yüzme havuzları bayanlar, erkekler ve çocuklar ayrı olmak üzere 4 yüzme havuzumuz var. Fitness salonlarının, hamamların, havuzların olduğu, kültür ve sosyal merkez diye tabir edebileceğimiz diğer sosyal donatı alanlarının olduğu, devasa bir merkez burası. Kafeteryasından, vitamin barından, lokantasından, alışveriş mağazalarının, kuaförlerinin ve yüzme havuzlarının bütünüyle bulunduğu komple bir merkez. Bu merkezde önümüzdeki günlerde açılışını inşallah Gençlik ve Spor Bakanımızı da davet ederek açılışını gerçekleştirmesi noktasında sayın milletvekillerimizin katılımıyla gerçekleşecek diye ümit ediyorum" dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise, yaşam merkezinin modern anlamda yapıldığını belirterek, "Selahattin Gürkan başkanımız ve ekibinin, Battalgazi Belediyemizin yaptığı SPA denilen artık yeni sağlıklı yaşam merkezi. Spor var, su var, dinlenme var, hepsini içeren alanlarda ve artık günümüzün insanlarına şehrin belirli yerlerinde olması gereken, SPA merkezlerinden güzel örnek bir merkezi, şehrimize kazandırdığı için sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ve şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Bülent Tüfenkci'de, Başkan Gürkan'ın önemli hizmetleri Malatya'ya kazandırdığını ifade ederek, "Gerçekten AK Parti Belediyeciliği esasında sözden çok eserle övünür, hizmetle övünür. Eserleri yaptıkları yapacaklarının teminatı olur. Dolayısıyla hiç siz bir şey söylemezseniz de, ortaya koyduğunuz eserler, vizyon ve belediyecilik anlayışı sizin gelecekte neler yapabileceğinizi göstermesi bakımından da önemli. Battalgazi ölçeğindeki bir belediyenin nasıl hizmet üretebileceğini göstermesi bakımından ayrıca takdire şayan bir eser. Bulunduğu bölge ve konum itibariyle bölgesine ve semtine değer katan bir yatırım ve bu bölgeyi de hareketlendirecek bir çalışma. Benim için değerli olan, önemli olan, özellikle işin takibi noktasında AK Parti vizyonu olarak sözden çok hizmet üretmesi, iş ortaya koyması ve bu işin de halka yansıması önemli. Bazen iş üretirsiniz halka yansımaz ve halk kabullenmez, anlamı olmaz. Şimdi halkın taleplerini ve isteklerini yerine getiren hizmet anlayışları ile Battalgazi Belediye başkanımız önemli hizmetlere imza attı. Şimdi aynısını ve daha fazlasını Büyükşehir Belediye Başkanı olarak milletimizin, Malatyalı hemşehrilerimizin ciddi desteği ile ki; bu destek önemli. Oy oranlarımız önemli. Onun için ciddi bir destek diyorum. Ciddi bir oy oranlarıyla iş başına geldiğinde ben inanıyorum ki başkanımız, çok farklı ve önemli hizmetlere imza atmak için büyük bir motivasyonu yakalamış olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA