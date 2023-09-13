Battalgazi’deki bitkisel üretime Turgut Özal Üniversitesi’nden destek

Battalgazi Belediyesi ile Turgut Özal Üniversitesi arasında bitkisel üretimin geliştirilmesine dair protokol imzalandı. Atılan imzalarla belirlenen üretim takvimi içerisinde belediye ile iş birliği yapılarak ihtiyaç duyulan bitkisel materyalin üretimi yapılacak.

İlçedeki peyzaj düzenlemeleri için bitki yetiştirmek, tıbbi ve aromatik bitkileri arttırmak, iklime uygun bahçe bitkileri yetiştirmek ve geliştirmek amacıyla Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli arasında bitkisel üretimin geliştirilmesine dair protokol imzalandı.

Turgut Özal Üniversitesi'nde atılan imzalarda protokol gereği sosyo-ekonomik kalkınmaya, bölgedeki ar-ge ve yenilikçilik kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik olarak tarafların sahip olduğu bilgi birikimini, uzmanlık, deneyim ve olanaklarını ortak faaliyetlerle karşılıklı paylaşarak bölgenin iklim özelliklerine uyum sağlamış olan bahçe bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler ile peyzaj ve süs bitkilerini yetiştirmek üzere üretim alanlarının oluşturulması, üretimin planlanması ve birlikte kullanılması amaçlanıyor. Bu protokolle, taraflar arasında kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması bağlamında belirlenen üretim takvimi içerisinde belediye ile iş birliği yapılarak ihtiyaç duyulan bitkisel materyalin üretimi yapılacak.

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"El birliğiyle ilçemizi güzelleştireceğiz"

Yapılan protokolle ilgili açıklama yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük özel sera alanımızla birlikte ilçemizin bir çok noktasında peyzaj düzenlemesi yapıyoruz ve çalışmalar çerçevesinde bir çok süs bitkisi yetiştiriyoruz. Kendi üretimimizi yaparak peyzaj maliyetlerini ciddi anlamda düşürdük. Yaptığımız üretimin yanında artık Turgut Özal Üniversitemiz ile ortak çalışacağız. İlçemizi yeşille buluşturup, yapılan peyzaj düzenlemeleriyle Battalgazimizi daha da güzelleştireceğiz. Üniversiteden hocalarımız bizlere destek olacaklar. Turgut Özal Üniversitesi ile birlikte el birliği yaparak, güzel işlere imza atacağız" dedi.

Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli de yapılan protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)