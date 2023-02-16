Batuhan Abdikoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Abdikoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Batuhan Abdikoglu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Batuhan Abdikoglu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Batuhan Abdikoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Abdikoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batuhan Abdikoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batuhan Abdikoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batuhan Abdikoglu 5 Ocak 1997 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Murat Batuhan Abdikoğlu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batuhan Abdikoglu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Batuhan Abdikoglu, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ofspor futbol takımında oynamaktadır. Ofspor takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Batuhan Abdikoglu'nin Ofspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Batuhan Abdikoglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/batuhanabdikoglu/

Batuhan Abdikogluboyu ve yaşı kaç

Batuhan Abdikoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batuhan Abdikoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Batuhan Abdikoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batuhan Abdikoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Kasım 2014 yılında Fenerbahçe U21

31 Ocak 2017 yılında A. Üsküdar 1908

30 Ağu 2018 yılında Fenerbahçe U21

31 Ağu 2018 yılında Bağcılar SK

31 Ocak 2020 yılında Çankaya FK

16 Ağu 2021 yılında Artvin Hopaspor

15 Temmuz 2022 yılında Ofspor

Batuhan Abdikoglu kimdir

Batuhan Abdikoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batuhan Abdikoglu şuan Ofspor takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Selimiye (2008-2010), Fenerbahce (2010-2014)

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Batuhan Abdikoglu nereli

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